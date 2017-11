Liveblog: Twee keer Peters: FC Emmen leidt met 2-0 tegen MVV

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond in het eigen stadion de vijftiende wedstrijd van het seizoen tegen MVV. De club uit Maastricht staat één plek onder Emmen op plek 10, met 19 punten. De Drentse club heeft één puntje meer.

Emmen start vanavond met twee spelers die afgelopen vrijdagavond een belangrijke rol speelden in de gewonnen wedstrijd tegen FC Volendam. Tim Siekman en Michiel Hemmen zorgden er met hun sterke invalbeurt voor dat Emmen een 2-1 achterstand omboog in een 2-3 zege. Hemmen vervangt Omran Haydary en Tim Siekman neemt de plek in van de niet fitte Youri Loen.FC Emmen start met: Telgenkamp; Klok, Veendorp, Veldmate, Bakker; Ben Moussa, Bijl, Siekman, Bannink; Peters en Hemmen.FC Emmen - MVV is live te volgen op Radio Drenthe. Klik daarvoor HIER . Ook houden onze verslaggevers in het stadion een liveblog bij.