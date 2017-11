Amir en gezin fleuren op nu hij weer thuis woont

GRONINGEN - Het doet de 10-jarige Amir Mouradi goed dat hij weer bij zijn ouders woont. In september werd de terminaal zieke jongen door de kinderbescherming weggehaald bij zijn ouders in het azc in Emmen.

De ouders vochten dat tevergeefs aan. Toch lieten de instanties Amir weer terugkeren . Hij woont nu weer een maand bij zijn ouders, die zijn verhuisd naar Groningen.Er zijn wat opstartproblemen in het nieuwe huis in de Korrewegwijk in Groningen, zo is de rolstoel te groot voor de lift in het huis. Maar verder is het gezin vooral blij dat ze bij elkaar zijn.Marianne Bathoorn uit Emmen staat het gezin Mouradi al zes jaar bij en ziet de familieleden opknappen. "Ze komen tot rust. Ze zijn bij elkaar en dat is het belangrijkste."Op 13 december is er nog een zitting bij de rechtbank over de ondertoezichtstelling. Die zitting ziet Bathoorn met vertrouwen tegemoet. "Die ondertoezichtstelling kan er alleen maar af, dus vanaf nu kan het alleen maar beter gaan", aldus Bathoorn.De gezondheid van Amir gaat wel langzaam verder achteruit. "Het is een aflopende zaak. Maar de ouders hopen hem nog zo lang mogelijk bij zich te kunnen houden", zegt Bathoorn.Wat Bathoorn betreft was de uithuisplaatsing van Amir niet nodig geweest. "Dit drama was onnodig. Het jongste broertje is onzindelijk geworden door het trauma dat hij heeft opgelopen omdat de politie hen weg hield van Amir uit het ziekenhuis in Emmen," aldus Bathoorn.