Midden-Drenthe begint miljoenenproject voor wegen en bruggen in Witteveen Slechte bermen zijn een probleem in Midden-Drenthe (foto: RTV Drenthe)

WITTEVEEN - De gemeente Midden-Drenthe trekt de komende tien jaar vijftien miljoen euro uit voor de aanpak van wegen en bruggen in Wittenveen. Daarvan gaat twee miljoen naar de aanleg van passeerhavens.

"Landbouwverkeer wordt steeds groter en je ziet dat de bermen gewoon stukgereden worden", vertelt wethouder Gerard Lohuis. "Alle wegen gaan verbreden is onbetaalbaar, maar met passeerhavens gaan werken: volgens mij is dat een hele mooie oplossing."



Eerst testen

Om de werking van de passeerhavens te testen, is de gemeente een pilot begonnen aan het Westerborkerveld. Bewoners van die landbouwweg tussen Westerbork en Witteveen trokken aan de bel vanwege kapotte bermen en een onveilige situatie. "De wegen zijn zodanig smal, wil je elkaar kunnen passeren, dan heb je gewoon de berm bij nodig", vertelt Marja Peltjes, bewoonster van de straat. "Door veelvuldig gebruik te maken van de berm, rijd je hem kapot."



Veiligheid

Behalve dat het repareren van de kapotte bermen geld kost, ontstaat er ook een onveilige situatie. "Het gevaar is dat als je in de berm komt, je de macht over het stuur verliest. Aangezien er in deze straat vrij veel bomen staan, is het gevaar van een botsing tegen een boom redelijk groot", vertelt Peltjes.



De komende tijd wordt bekeken of de passeerhavens op het Westerborkerveld voldoen. Daarna wordt onderzocht waar ze in Midden-Drenthe nog meer kunnen worden aangelegd.