Deel dit artikel:











Actrice Meisje van Yde: Ik schrok me dood toen ik haar zag Lisanne Dijkstra als het meisje van Yde tijdens de perspresentatie in Yde (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Acteur Peter Tuinman tijdens de perspresentatie van Het Meisje van Yde (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

YDE - Lisanne Dijkstra (21) uit Zwolle speelt volgend jaar mei de hoofdrol in het openluchttheaterstuk Het Meisje van Yde. De roodharige actrice komt oorspronkelijk uit Beilen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De voorstelling gaat op 12 mei in première, op de dag dat het meisje van Yde gevonden werd in 1897. De jonge vrouw werd zo'n 2000 jaar geleden vermoord en in het veen gegooid. Niemand weet zeker waarom dat gebeurde.



Geschrokken

Lisanne kan zich het moment dat ze het meisje van Yde voor het eerst zag in het Drents Museum nog goed herinneren: "Ik schrok me dood toen ik haar zag, maar ik was toen ook een heel stuk jonger."



Het meisje van Yde wordt in het gelijknamige theaterstuk als heldin neergezet, ze offert zich op voor haar dorp dat bedreigd wordt door de Romeinen. "Ik heb er erg veel zin in. Het voelt als een uitdaging om een meisje van zo lang geleden te spelen", aldus het nieuwe meisje van Yde.



De eerste grote rol die Lisanne Dijkstra had, was vorig jaar. In theater De Nieuwe Kolk speelde ze de hoofdrol in de theaterproductie Anastasia. "Daar zaten 850 mensen in de zaal, dat was mijn eerste ervaring met een groot publiek. Het Meisje van Yde wordt mijn eerste ervaring met openluchttheater.



Peter Tuinman

De bekende acteur Peter Tuinman vertolkt de rol van verteller tijdens de voorstellingen. De Drentse musicalster Tony Neef krijgt mogelijk ook een rol, maar dat is nog niet zeker. Het is de bedoeling dat in ieder geval acht voorstellingen gegeven gaan worden op de schaatsbaan in Yde. "We gaan daar tribunes bouwen en een toiletwagen neerzetten", zegt producent Hans Langhout. "Want in het gebouwtje van de ijsvereniging zit maar één wc."



Het is de bedoeling dat inwoners van het dorp Yde worden betrokken bij de voorstellingen. De toneelvereniging Erica uit Yde levert in ieder geval acteurs. "De rollen zijn nog niet verdeeld, dat gebeurt in januari", zegt Zus Scheepstra van de toneelvereniging.



De theatervoorstelling Het Meisje van Yde wordt op de planken gezet in het kader van het culturele jaar in Tynaarlo. De gemeente mag zich een jaar lang culturele gemeente van Drenthe noemen.