Partij OpAssen houdt het voor gezien

ASSEN - Politieke partij OpAssen stopt na de huidige raadsperiode. De partij zal niet meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. OpAssen heeft momenteel één zetel in de gemeenteraad van Assen.

De partij stopt onder meer omdat fractievoorzitter en het enige raadslid van de partij Egbert Prent (70) zijn werkzaamheden beëindigt . Er is geen opvolger gevonden voor Prent.Plaatsvervangende partijleden Danny de Jongh en Henk Everts zijn daarnaast respectievelijk op zoek naar een grotere partij en met andere dingen bezig. Beiden zouden na de huidige raadsperiode al stoppen bij OpAssen.OpAssen werd in 2013 opgericht door Prent en andere voormalige politici van de lokale partij PLOP, na een ruzie binnen die partij. Het optreden van de partij in de Asser politiek blijft dus vooralsnog bij één raadsperiode.