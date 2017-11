Deel dit artikel:











Magisch speelzand levert Alescon zestig werkplaatsen op Zo'n zestig werknemers van Alescon gaan aan de slag voor Goliath (foto: Alescon)

ASSEN - Sociale werkplaats Alescon in Assen gaat samenwerken met spellenfabrikant Goliath. De samenwerking levert zo'n zestig werkplaatsen op bij Alescon.

De medewerkers van de sociale werkplaats gaan zogenaamd magisch speelzand verpakken. Dat wordt in Zuid-Korea geproduceerd en vervolgens naar Nederland gebracht. Goliath kiest ervoor om het verpakken in Nederland te doen in plaats van dat het werk uitbesteed wordt aan lagelonenlanden.



De Nederlandse spellenfabrikant is onder meer bekend van bordspellen als Rummikub en Triominos.