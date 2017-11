Coevordenaren met petitie naar Den Haag voor verlagen van vervoersheffingen over spoor

COEVORDEN - Den Haag moet de heffingen die er nu zijn voor transport van goederen over het spoor verlagen. Dat vinden bedrijven uit onder meer Coevorden. Daarom reist een delegatie van onder andere deze bedrijven af naar de Tweede Kamer om een petitie aan te bieden.

''We hebben het initiatief genomen, maar het is een landelijk gebeuren'', vertelt Jo Koop van Euroterminal Coevorden. De Coevordense wethouder Jan Zwiers pleitte eerder ook voor lagere heffingen voor het goederenvervoer.De heffingen die er nu zijn voor goederenvervoer over het spoor zijn te hoog. Bedrijven kunnen niet meer concurreren met het vervoer over de weg of water. Dat is te zien volgens Koop: "Zo'n tien jaar geleden reden we nog met 22 treinen per week naar Rotterdam heen en terug. Op dit moment zijn dat drie á vier treinen in de week vanuit heel het Noorden."Ook is het lastig om te concurreren met bedrijven uit het buitenland, bijvoorbeeld Duitsland. Hier werd vorig jaar de heffing gehalveerd. Hierdoor kunnen Nederlandse bedrijven niet meer concurreren. ''Dat zouden ze hier ook moeten doen om meer vervoer van de weg naar het spoor te halen,'' aldus Koop.Het nieuwe kabinet heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de kosten voor het gebruik van het spoor voor transport gelijk getrokken moet worden met die van de buurlanden. ''Maar daar ben je er niet mee", denkt Koop. "Het moet ook uitgevoerd worden."Bedrijven uit de regio rondom Coevorden richtten eerder al een verladersplatform op. De bedrijven hebben zelf te weinig vracht om een goederentrein te laten rijden naar plekken in Europa, maar samen hebben ze wel voldoende.