Deel dit artikel:











Kjeld Nuis en Janneke Ensing komen in actie in Calgary Kjeld Nuis komt twee keer in actie in Calgary (foto: archief RTV Drenthe/Karin Mulder)

SCHAATSEN - Bondscoach Geert Kuiper van de KNSB heeft Kjeld Nuis uit Emmen en Janneke Ensing uit Gieten geselecteerd voor de ISU World Cup in het Canadese Calgary.

Nuis komt in actie op de 1000 en de 1500 meter.



Ensing doet in Calgary alleen mee aan de massastart. Dat is een korte marathon over zestien rondes. Net als in november tijdens de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen is ze hier samen met Irene Schouten voor geselecteerd.



De World Cup in Calgary begint vrijdag.