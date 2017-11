Goedkoop loodst FC Emmen ook langs MVV

VOETBAL - FC Emmen heeft ook de tweede wedstrijd in dit dubbele speelweekend winnend afgesloten. Na de 2-3 zege bij FC Volendam werd vanavond in eigen stadion MVV verslagen. Na een ruststand van 2-0 werd het 2-1.

Het betekende voor Casper Goedkoop zijn tweede zege op rij als interim-hoofdtrainer van FC Emmen. Hij verving opnieuw de zieke Dick Lukkien. Emmen blijft ondanks de zege 8e, met 23 punten uit 15 duels.Cas Peters maakte beide treffers voor Emmen, waarmee hij zijn seizoenstotaal op 8 brengt. In de tweede helft riep Emmen de problemen onnodig over zichzelf af en via Dogan Golpek werd het nog 2-1, maar verder kwam het matige MVV niet.FC Emmen was in de eerste 45 minuten heer en meester en leidde bij rust ook zeer terecht met 2-0, al had die ruststand minstens 3-0 moeten zijn. Cas Peters had na zijn eerste treffer al veel eerder zijn tweede moeten maken, maar de topschutter van de Drentse club raakte met zijn inzet beide palen. Ook Michiel Hemmen, die in de basis startte in plaats van Omran Haydary, liet twee kansen onbenut.De thuisclub kon na rust het niveau van het eerste bedrijf niet vasthouden. Toch hadden Alexander Bannink en Hemmen het duel wel al in het slot kunnen gooien in het eerste kwartier na rust. Bannink zag zijn individuele actie stranden op doelman Verrips en Hemmen kon zijn voet net niet lekker tegen de bal zetten na een dieptepass van Nick Bakker. MVV, dat veel spelers miste in Emmen, was niet bij machte het Emmen echt lastig te maken. Toch kwamen de Limburgers terug in de wedstrijd. Verkeerd instappen van Gersom Klok, die werd gevolgd door een glijpartij van Keziah Veendorp, gaf invaller Dogan Golpek voldoende ruimte om de 2-1 te scoren. Voor hem een mooi cadeautje, want hij vierde zijn verjaardag. Maar het leverde hem en MVV geen punt(en) op, want in de slotfase bleef Emmen simpel overeind.