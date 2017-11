Deel dit artikel:











Grote brand bij recyclingbedrijf Stadskanaal onder controle In Stadskanaal woedt een grote brand (foto: Van Oost Media) De brand woedt bij een recyclingsbedrijf (foto: Van Oost Media)

STADSKANAAL - In Stadskanaal is maandagavond een grote brand uitgebroken bij een recyclingbedrijf aan de Wagenmaker. Volgens de brandweer is de brand in een berg afval onder controle, maar zal het nablussen nog enige tijd in beslag nemen.





Er komt er veel rook vrij bij de brand en de Groningse brandweer raadt mensen in de omgeving aan ramen en deuren gesloten te houden.



