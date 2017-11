Darter Jan Dekker loot Jelle Klaasen bij WK

DARTS - Darter Jan Dekker uit Emmen speelt in de eerste ronde van het WK darts tegen landgenoot Jelle Klaasen. Op 14 december staan de twee tegenover elkaar in Londen.

Klaasen staat twaalfde op de wereldranglijst van dartorganisatie PDC. Dekker staat 48eGisteren maakte Dekker het titelverdediger Michael van Gerwen nog moeilijk tijdens het Players Championship Finals toernooi in het Engelse Minehead. In de kwartfinale kwam Dekker twee keer terug op gelijke hoogte, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Van Gerwen.De titelhouder zelf lootte met Christiaan Kist ook een Nederlander. Raymond van Barneveld (9) neemt het op tegen de Engelsman Richard North en Vincent van der Voort (33) speelt tegen de Brit Dave Chisnaw (8).De twee overgebleven Nederlanders Benito van der Pas en Jermaine Wattimena spelen respectievelijk tegen Steve West en Joe Cullen.