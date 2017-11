Deel dit artikel:











Alle uitslagen en stand in de Jupiler League Alle uitslagen en stand in de Jupiler League

VOETBAL - In de Jupiler League stond vanavond de 15e speelronde op het programma en de grootste verrassing in deze speelronde was de nederlaag van koploper NEC. Bij Telstar werd er met 2-1 verloren. Fortuna Sittard profiteerde, won met 1-3 bij Helmond Sport en nadert NEC tot op vier punten.

Alle uitslagen in de Jupiler League

Go Ahead Eagles - Jong FC Utrecht 0-0

FC Emmen - MVV Maastricht 2-1

FC Den Bosch - De Graafschap 1-1

FC Eindhoven - SC Cambuur 2-1

Helmond Sport - Fortuna Sittard 1-3

Telstar - NEC 3-2

FC Oss - Jong PSV 0-3

Jong Ajax - FC Dordrecht 3-0

Jong AZ - FC Volendam 0-2

Almere City FC - RKC Waalwijk 3-2



Stand na 15 speelronden

1. NEC 15-33

2. Fortuna Sittard 15-29

3. Jong Ajax 15-29

4. Telstar 15-26

5. De Graafschap 15-25

6. Den Bosch 15-24

7. Jong PSV 15-24

8. FC Emmen 15-23

9. FC Eindhoven 15-21

