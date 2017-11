Deel dit artikel:











Hondsrug Classic en Superprestige in Gieten ruilen van datum Superprestige Veldrit in Gieten (archieffoto Kim Stellingwerf)

VELDRIJDEN - De 43e editie van de Superprestige Veldrit in Gieten ruilt van datum met Geopark Hondsrug Classic in Gasselte.

De veldrit in Gieten wordt nu waarschijnlijk op zondag 14 oktober 2018 gereden in plaats van 30 september waarop het evenement eigenlijk stond gepland. Op deze datum wordt nu de Geopark Hondsrug Classic in Gasselte verreden.



De veldrit in Gieten moest naar een andere datum omdat de UCI op die datum een wereldbekerwedstrijd in Amerika heeft gepland.