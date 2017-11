Deel dit artikel:











Aantal toeristische overnachtingsplekken neemt af in Drenthe Vooral het aantal slaapplaatsen op campings daalt (foto: Remco Wilkens/RTV Drenthe)

ASSEN - Het aantal slaapplaatsen voor toeristen in Drenthe is de afgelopen vijf jaar met 15.000 gedaald. Vooral het aantal slaapplekken op kampeerterreinen is afgenomen.

Drenthe kende in 2012 nog 124.000 slaapplaatsen, blijkt uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017. Dat is gedaald tot 109.000 plaatsen dit jaar.



Minder campingplekken

De achteruitgang is vooral te zien in kampeerterreinen. Waar vijf jaar geleden nog 83.000 slaapplaatsen waren, zijn dat er tegenwoordig nog 68.000. Op vakantieparken liep het aantal slaapplaatsen met duizend terug.



Het verminderde aantal slaapplaatsen op kampeerterreinen past in een landelijke trend. Waar in Nederland vijf jaar geleden nog 817.000 slaapplekken waren, zijn er nu nog 751.000. Alleen in de provincie Utrecht nam het aantal slaapplekken op campings toe.



Meer korte vakanties

Opmerkelijk is dat het aantal korte vakanties in Drenthe in 2016 fors is toegenomen ten opzichte van de veertien voorgaande jaren. Vorig jaar verbleven 850.000 mensen voor een korte tijd in onze provincie. Het aantal buitenlandse gasten nam licht toe.