Live: halve finale poule A Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

VOETBAL - Nog 25 zijn er in de race om de 41ste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi te winnen.

Vijf ploegen zijn na de halve finale van vanavond zeker van de finaledag, de nummers twee van de vijf poules strijden in een tussenronde woensdag om de laatste finaleplek.Onze Club is vanavond aanwezig in poule A in Emmen, waar vv Emmen, Hoogeveen zondag, Nieuw Buinen, Beilen en SC Elim het tegen elkaar opnemen. U volgt de wedstrijden live via onderstaande stream. De wedstrijden beginnen om 18.00 uur.