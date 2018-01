(Update) Trainerscarrousel amateurvoetbal: Wie gaat, blijft of komt?

VOETBAL - Het is bijna winterstop en dus schikken veel clubbestuurders om tafel met de hoofdtrainer om al dan niet het contract met de oefenmeester te verlengen.

Berry Zandink ook volgend seizoen trainer van MSC

VEV volgend seizoen terug met nieuw eerste elftal en nieuwe trainer

Martin Drent blijft bij DZOH

Van Meel trainer Noordscheschut, VKW kiest Nibbelke en Mulder naar ZZVV

Eric Prins en CSVC na dit seizoen uit elkaar

Jan Wielink naar Raptim, De Wal naar Annen

Jan Korte blijft bij Rolder Boys

Nico Haak verlengt met twee jaar bij Hoogeveen

Marc Hegeman nieuwe trainer SVBO

Erwin Sikkes nieuwe trainer SC Erica

Claus Boekweg weg bij SC Erica

Weerman blijft nog twee jaar bij Achilles 1894

Fred de Boer en ACV verlengen samenwerking

Rolf Veneboer van SVBO naar Gieten

Hieronder de Drentse clubs en hun trainers voor dit seizoen en komend seizoen.- Fred de Boer blijft- Gert van Duinen/Harold Brunsting blijven- André Mulder weg, nieuw: Marc van Meel- Casper Goedkoop blijft- nu: Marcel Smid- Martin Drent blijft- Gerrie Benes weg, nieuw: Peter Timmer- per 13/12 weg: Bernard Koning/Robert Knoll, nieuw per 14/12: John van ’t Westeinde/Richard Moes, volgend seizoen: Arjen Plessen- nu: Jeroen de Munck- nu: Richard Poortman- nu: Edward Sabander- Jaap Scholing vertrekt, nieuw: Rick MulderJohn Kikkert blijft- nu: Peter Gjaltema- Berry Mulder blijft- Alex Visser blijft- nu: Alex Padding- nu: Roel Smand- nu: Ben Batterink- Raymond Middel blijft- nu: David van der Kam/Gerard Schutter- nu: Jan Otto Benjamins- nu: Jan Moes- nu: Eric Prins- nu: Arne Joling- nu Jos Kruit/Roy Wester- nu: Michel van Essen- Bert Wiebing vertrekt- nu: Geert Aalderink- Yves Heskamp vertrekt, nieuw: Bernard Koning- André Steenhuis blijft- nu: Roeland Kwint- nu: Johan Knoll- nu: Rudy Woltinge- Andries Bremer weg (per 8-12), nieuw: Cor Huls- Anne Christ vertrekt, nieuw: onbekend- nieuw Anne Christ (VEV speelt volgend seizoen weer met een 1e elftal/dit seizoen trok de club het 1e elftal terug)- Paul Weerman blijft- nu: Berry Zandink- Nico Haak blijft- nu Wilko Niemer- nu: Hendrik Oosting- nu: Herman Scherpen- Rolf Veneboer vertrekt, nieuw: Marc Hegeman- Jan Korte blijft- Harold Wekema- nu: Wim Bakering- Harry Zwiers blijft: Willem Lanjouw vertrekt, nieuw: Henk Veenhof- Martin Koops vertrekt, nieuw: onbekend- Bart Hartman blijft- Jan Wielink vertrekt, nieuw: Bas Nibbelke- Erik de Jong blijft- Eric Prins blijft- Claus Boekweg vertrekt, nieuw: Erwin Sikkes- Bas Bijen blijft- nu Henri Spijkerman- Henk Veenhof vertrekt, nieuw: Jan Wielink- Jappie Tiersma vertrekt, nieuw: Hemmo de Wal- Edwin Prins blijft- Patrick van Nimwegen blijft- nu: Roland Beuvink- Marcel Poll vertrekt- nu: Jan-Willem de Haan- nu: Heiko van den Berg- Bert Doldersum blijft- Erwin van Oosten blijft- nu Jan-Marc Bosman- Arthur van der Veen blijft- Marc Hegeman vertrekt, nieuw: onbekend- nu: Reinoud Haak- Jouke Jan Meertens weg, nieuw: Rolf Veneboer- André Blom blijft- nu: Friso Bakker- nu: Henk van Klinken- nu: André Baas- nu: Max Hulsinga- nu: Jordi Nijgh- Berend Oosting vertrekt, nieuw: Jouke Jan Meertens- nu: Geert Aalderink- nu: Ruud Jalving- nu: Wilbert Arends- Jans Spiegelaar vertrekt, nieuw: onbekend- nu: Martin Koppenol- Richard Nieborg- Cor Lubach per direct weg (per 16/12), nieuw: onbekend- Jan Vos vertrekt, nieuw: onbekend- nu: Henderikus Mulder- Harmannus Horlings- nu: Cees Huizing- nu: Aryan Doldersums - nu: Cor Huls- nu: John Kramer- Philippe Karhof vertrekt, nieuw: onbekend- nu: Ruud Westerhoven- Jaap Room blijft- Henk Akkerman vertrekt, nieuw: onbekend- nu: Aaldert Hendriks- Klaas van der Veen blijft- nu: Onno Doorten- nu: Marcel Schuur- nu: Verrie Moegio- nu: Jan Kuiper- nu: Sam Saptenno- nu: Jan Hollander- nu: Koen Feijen- nu: Willem Dontje- nu: Peter Tempel- nu: Fred van Schagen- Johan Hollen blijft- nu: Geert Katoen- Harjo van der Valle vertrekt, nieuw: onbekend- nu: Christiaan Klinkhamer- nu: Arjan Ottens- nu: Johan Piening- nu: Puck Horstman- nu: Ludie Hulshof- nu: Emiel Jansen- nu: Lucas Kamies