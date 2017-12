Ondernemend: Mensen zoeken de perfecte kerstboom

SMILDE - Je struikelt er bijna over zo richting de Kerst: kerstbomenverkopers. Toch komt er meer bij kijken dan: boom in de grond, wachten, boom uit de grond en verkopen.

Cor en Astrid Boerma uit Smilde weten daar alles van. "De mensen zoeken een perfecte kerstboom: eigenlijk een kunstboom, maar dan moet het een echte boom zijn", vertelt Astrid Boerma. "Maar ja, die bestaan niet.""We hadden vroeger droogbloemen. Op gegeven moment was dat afgelopen en toen moest er weer wat anders voor komen hè", zegt Cor Boerma. "Toen zijn we overgestapt op kerstbomen. Het wordt altijd weer Kerst."Boerma heeft samen met zijn vrouw een gemengd bedrijf in akkerbouw en pluimvee. De kerstbomenverkoop is al jaren een bijverdienste."De kerstbomen worden opgekweekt uit zaad en komen hier als twee- of driejarige binnen. Dan duurt het drie à vier jaar voordat je de eerste bomen kunt verkopen", vertelt Cor. "Je moet ze schoonhouden. En je moet ze een beetje bijknippen, want we willen kwaliteit houden. De mensen willen niet daar een tak en daar een tak: het moet allemaal uniform zijn."Het onderhoud aan de bomen werpt wel vruchten af. "Soms loop ik door het plantgoed heen en dan denk ik: als dit nog een kerstboom moet worden, dat weet ik niet. Maar over het algemeen als je er maar wat aan doet en je knipt 'm een beetje, dan komt het ook altijd nog wel weer goed", vertelt Cor."Mensen kopen hier een boom in deze schuur", vertelt Astrid. "Dit is een grote schuur en dan verkijken ze zich vaak op de grootte van de boom. Meestal waarschuwen we ze daar wel voor." Astrid kijkt lachend naar Cor. "Jij hebt een keer iets meegemaakt bij het bezorgen van een boom; hoe ging dat?" Cor valt haar bij: "Ja, toen zaten de strepen van vorig jaar nog aan het plafond. Zo groot was-ie."Beiden lachen. Dit jaar is het kerstbomenseizoen weer ten einde. Volgend jaar april begint het eerste werk weer aan de velden.