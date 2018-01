ZAALVOETBAL - Zes ploegen strijden vandaag in de finale van het 41ste Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi om de eindzege.

Wordt het MSC, Noordscheschut, SC Elim, De Weide, SVBO zondag of Dedemsvaart? In een speciale uitzending van Onze Club is de finale - voor het eerst in z'n geheel - live te volgen.De uitzending duurt tot ongeveer 18.00 uur.