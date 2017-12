Dit zijn de slechtste (en beste) tafelmanieren tijdens het kerstdiner

ASSEN - De kerstdagen staan voor de deur. Het moment om in je nieuwe outfit een avond rond de tafel door te brengen met familie en vrienden. Gezellig, samen eten. Of toch niet...

Top vijf slechte manieren

1. Smakken, slurpen of andere etensgeluiden maken

2. Roken

3. Met open mond kauwen

4. Met volle mond praten

5. Schrokken

Top vijf goede manieren

1. Wachten met praten tot de mond leeg is

2. Smartphone niet in de eetkamer

3. Met mes en vork eten

4. Niet over de tafel hangen, maar vragen of iets aangegeven kan worden

5. Rustig eten zonder etensgeluiden te maken​

Eerder deze maand vroegen we jullie wat de grootste ergernissen tijdens het eten waren. En aan die enquête gaven jullie veel gehoor: bijna 750 Drenten hebben hun ergernissen gedeeld. In totaal kwamen bij de regionale omroepen bijna 6.500 reacties binnen.Er werden veel frustraties gedeeld, maar dit zijn de grootste ergernissen:Maar natuurlijk werden niet alleen ergernissen gedeeld. Niet iedereen zit ongemanierd aan tafel. Deze dingen kunnen jullie het meest waarderen tijdens het diner.Opvallend is het verschil tussen oudere en jongere Drenten. Ouderen geven namelijk aan veel meer bezig te zijn met goede tafelmanieren tijdens het eten. Twee op de drie Drenten van veertig jaar of ouder zegt zich daar druk om te maken, tegenover 1 op de drie mensen onder de veertig.Mocht je komende dagen uitgebreid gaan dineren, denk dan nog eens aan de lijstjes. Op die manier houden we het voor iedereen aan tafel gezellig. Eet smakelijk en fijne kerstdagen!