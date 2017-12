Zoektocht naar nieuw huis in Drenthe kan soms jaren duren

ASSEN - Wie in Drenthe op zoek gaat naar een nieuw huis, is snel ruim een jaar aan het zoeken. Een nieuw huis vinden blijkt lastig, vooral omdat er weinig beschikbaar is dat aan alle wensen voldoet.

In totaal vulden ruim 200 Drenten de vragenlijst in, landelijk gezien gebeurde dat ruim 4.000 keer.

Uit een enquête van RTV Drenthe blijkt dat voor respondenten de zoektocht naar een koophuis gemiddeld 14 maanden duurt. Voor een nieuw huurhuis ben je al snel twee tot drie jaar actief op de huizenmarkt.Van de respondenten die op zoek zijn naar een nieuw huis, wil het grootste deel een vrijstaande woning kopen. Daarna volgen de twee-onder-een-kapwoningen en appartementen.Een deel van hen geeft aan nog geen bezichtigingen te hebben gedaan en daarmee ook geen bod hebben uitgebracht. Mensen die wel een bod hebben uitgebracht, zeggen slechts in het uiterste geval boven de vraagprijs te bieden.Voor sommige Drenten duurt het lang voor ze een geschikt huis hebben gevonden. De respondenten geven twee duidelijke redenen aan: er zijn te weinig beschikbare huizen in een bepaalde prijscategorie en er worden te hoge eisen gesteld.De zoektocht naar een huurhuis is volgens de respondenten een grote uitdaging. Het duurt soms jaren voor een geschikte woning wordt gevonden. Vooral krapte op de woningmarkt lijkt daaraan ten grondslag te liggen.Een op de vijf Drenten die de enquête invulde geeft aan wel een een woning te hebben afgeslagen. Het voldeed dat niet aan de eisen. Zo kon de prijs te hoog zijn, of het huis te klein.Landelijk gezien wijkt Drenthe weinig af van de rest van het land. De gemiddelde zoektijden blijken volgens andere respondenten gemiddeld net zo hoog te zijn.Wel is een duidelijk verschil te zien in het type woning waarnaar men zoekt. De vrijstaande huizen steken er bij ons bovenuit, maar in de rest van Nederland zijn vooral appartementen en rijtjeshuizen in trek.