Na lang dubben waagt PVV de gok in Emmen

EMMEN - De PVV doet definitief mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Emmen. De partij van Geert Wilders brengt zeven kandidaat-raadsleden in stelling, met de 35-jarige Tom Kuilder als lijsttrekker.

Emmen is de enige Drentse gemeente waar de PVV meedoet. "In de andere Drentse gemeenten hebben we onvoldoende goede mensen kunnen vinden", legt Harry Bronts, de vice-fractievoorzitter van de PVV in de Drentse Staten uit.Ook in Emmen verliep het formeren van de ploeg met horten en stoten. De beoogd fractievoorzitter Ilse Blom haakte weer af, net als een aantal andere kandidaten, onder wie Jan Wolters en Wim Halm. Daardoor was het lange tijd onzeker of de partij nog wel mee zou doen.Bronts erkent dat een lijst met zeven kandidaten wat zuinig lijkt. De PVV was bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer de grootste partij in Emmen. "Het risico bestaat dat we plaatsen niet in kunnen vullen als we meer dan zeven zetels halen. Maar kwaliteit gaat bij ons boven kwantiteit", aldus Bronts.De PVV zegt niet over één nacht ijs te zijn gegaan bij de selectie. Er is nog een extra screening geweest naar aanleiding van de gebeurtenissen in Rotterdam. Daar werd de beoogde lijsttrekker al na een dag weer weggestuurd, toen bleek dat hij in het verleden racistische uitspraken had gedaan. Bronts zegt dat de zeven kandidaten in Emmen vrij van smetten zijn en dat hij z'n handen voor ze in het vuur steekt.Dit is de kandidatenlijst voor de PVV in Emmen:1. mr. Tom Kuilder, Emmen2. Martijn Storm, Klazienaveen3. Edwin Rixtum, Emmen4. Sonja Kort, Emmen5. Gerard Bos, Zandpol6. Bert Beuker, Klazienaveen7. Patrick Notmeijer, EmmenLijsttrekker Tom Kuilder is een alleenstaande 35-jarige jurist. "Ik ben overtuigd aanhanger van de partij. Ik vond het tijd om niet langer aan de zijlijn te blijven staan, maar om me in te zetten om dingen te veranderen."Kuilder wil een hard PVV-geluid laten horen. "We willen de-islamiseren. Er is in Emmen bijvoorbeeld een apart zwemuur voor moslimvrouwen. En we zien ook dat in sommige wijken de criminaliteit duidelijk hoger is en dat zijn niet geheel toevallig wijken met naar verhouding veel allochtone bewoners. We willen een zero-tolerance beleid."Martijn Storm is de beoogde wethouderskandidaat. "We gaan niet voor de oppositie, maar willen regeren in Emmen", zegt Kuilder. "We sluiten geen enkele partij uit om mee samen te werken, maar ik denk dat we met Wakker Emmen de meeste raakvlakken hebben."Het verkiezingsprogramma wordt in januari gepresenteerd. Daarna gaan de kandidaten zich nog uitvoerig aan de kiezers presenteren, onder andere met vlogs. Ook is het de bedoeling dat PVV-leider Geert Wilders naar Emmen komt om de campagne te ondersteunen.