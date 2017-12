Deel dit artikel:











All round Magazijnmedewerker M/V

Voor een productiebedrijf in Coevorden zoeken we een all-round magazijnmedewerker. Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden in het magazijn zoals het uitleveren van goederen, opslaan van goederen, controleren van documenten, uitschrijven van vrachtbrieven mbv een administratiesysteem. Laden/lossen met behulp van hef-/reachtruck, voorraadadministratie, netjes houden/schoonmaken van het magazijn.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 38 uur per week.



Toelichting dienstverband: Je start met een tijdelijk contract, bij gebleken geschiktheid langdurig dienstverband mogelijk. Start werkdag 7.30 uur. Beloning conform CAO voor Mode, Interieur Tapijt en Textiel



De werklocatie is COEVORDEN.



Eisen: Je beschikt over ruime ervaring als magazijnmedewerker, bent in het bezit van reach- en/of heftruckcertificaat, bent niet kleurenblind, je hebt een goede schrijf- en leesvaardigheid van de Nederlandse taal kan goed rekenen. Kennis van Exact is een pre. VOG-verklaring is vereist. Woonachtig de regio Zuid-Oost-Drenthe.



Rijbewijs: B (wens)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwvl.nl



Vacaturenummer: 6052017