Cameraval: Jonge oehoes in Duitsland Jonge oehoes in Duitsland (Foto: Hans Hasper)

Geen Drentse beelden deze week, maar beelden uit Duitsland. In de buurt van Diepholz leeft namelijk een groep oehoes in een steengroeve. En ROEG! was daar op bezoek.





De beelden zijn van Hans Hasper, die het gebied goed kent. Je ziet verschillende beelden van jonge oehoes en een volwassene.