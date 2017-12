Deel dit artikel:











Drenthe allesbehalve goede naober in 1717 Op Kerstavond is het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied werd getroffen door de Kerstvloed De Kerstvloed Kerstvloed

MEPPEL - Op Kerstavond, 24 december, is het precies 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door de Kerstvloed: een zware stormvloed die 14.000 mensenlevens eiste. In Drenthe, op luttele kilometers afstand, is men niet direct op de hoogte van de enorme ramp.

Geschreven door Lydia Tuinman

In de stad Groningen wordt in de dagen erna alles in het werk gesteld om de overlevenden te huisvesten en te voeden. Inwoners worden verplicht hun huis open te stellen voor daklozen en ook in de kerken worden slachtoffers opgevangen. Alle schepen uit de stad varen uit om in de ommelanden mensen te redden.



Eigen boontjes

De communicatiemiddelen waren drie eeuwen geleden niet zo snel als vandaag de dag, dus in Drenthe was met niet direct op de hoogte van de stormvloed. Maar als de berichten wel binnenkomen is de solidariteit in Drenthe ver te zoeken. "Nee, wij schoten niet te hulp, het was toch niet onze verantwoordelijkheid dat daar die dijken doorbraken?", zegt Herman Jansen van Historisch Meppel.



Hij legt uit dat er in het Nederland van 1717 geen sprake was van een nationale overheid, maar van zeven onafhankelijke provinciën. Die dopten hun eigen boontjes en keken niet over de grens.



Geen dijken

Als Meppel in februari 1825 zelf in de problemen komt omdat de dijken bij Vollenhove en Blokzijl het begeven, is de solidariteit al niet veel groter. "Als het water weg is gaan de gemeenten Meppel, Ruinerwold en Nijeveen in vergadering, want zij krijgen een aanslag om mee te betalen aan het herstel van de dijken. En dat weigeren de drie gemeentes, want zij hebben geen dijken", zegt Jansen.



Er volgt uiteindelijk een strijd van dertig jaar lang over de rekening voor het dijkonderhoud.



