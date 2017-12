ROEG! ging deze week op zoek naar oehoe's! En daarvoor waren Loes en boswachters Pauline Arends en Kees van Son niet in Drenthe, maar trokken ze de grens over naar onze oosterburen.

Omdat ROEG! deze week niet in Drenthe was, maar ergens anders is er deze week ook geen Waar is ROEG!?, maar een speciale quiz over de oehoe? Weet jij alles?