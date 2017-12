Jorinde van Klinken opgenomen in talententeam

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen is opgenomen in het AA Drink Talententeam 2018, een zeer selectief groepje van zes atleten met internationale potentie.

Wereldprestatie Jorinde van Klinken

Zo'n plek in het Talententeam betekent voor de zes atleten niet alleen ondersteuning bij hun sportieve ontwikkeling, maar ook steun bij zaken als omgaan met media, managers en sponsoren.De 17-jarige atlete van Groningen Atletiek werd afgelopen zomer zesde bij het discuswerpen en pakte zilver bij het kogelstoten tijden het Europees Jeugdkampioenschap in Italië.In oktober deed Van Klinken nog van haar spreken door haar kogel naar een afstand van 19,88 meter te stoten tijdens de Douwe Smit Trofee. Dat was niet alleen een dik persoonlijk record, maar zelfs de derde afstand ooit voor B-junioren.De zes andere atleten van het Talenteam zijn: 400 meter loper Jochem Dobber (AV Suomi, 20 jaar), werper Wout Zijlstra (AV Horror, 20 jaar), meerkamper Rik Taam (AV Zaanland, 21 jaar), 110 meter hordeloper Liam van der Schaaf (Phanos, 19 jaar) en meerkamper Rafael Raap (PAC Rotterdam, 18 jaar).