Tweede Kamer stemt tegen uitstel Lelystad Airport

DEN HAAG - Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteravond tegen de uitstel van Lelystad Airport gestemd. SP'er Cem Lacin diende afgelopen dinsdag een motie in die de uitbreiding moest uitstellen totdat er een herindeling van het luchtruim is.

Op de partij DENK na stemde de gehele oppositie voor de motie, maar de regeringspartijen gingen daar niet in mee. De teller met voorstemmers bleef steken op 70, terwijl 79 Kamerleden tegen stemden, meldt RTV Oost Kamerlid Lacin is teleurgesteld en vindt dat de burgers de dupe worden van het besluit om de uitbreiding niet uit te stellen. "Inwoners, actiegroepen, en het D66-congres staan in de kou", schrijft de SP'er op Twitter.Omdat er geen uitstel komt blijft de planning om Lelystad Airport vanaf 1 april 2019 vakantievluchten van Schiphol te laten overnemen. "Heel teleurstellend. Ik kan er geen ander woord voor vinden", reageerde DSSW-raadslid Geke Kiers uit Uffelte eerder deze week op het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dat het vliegveld op 1 april opengaat.Tegen het vliegveld is nogal wat weerstand. In een rapport adviseerden inwoners van onder meer Drenthe, Overijssel en Friesland de minister onlangs nog de opening uit te stellen.