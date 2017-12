FC Emmen vreest snel vertrek revelatie Keziah Veendorp

VOETBAL - Zoals de zaken er nu voor staan zal Michiel Hemmen vanavond zijn laatste wedstrijd in het shirt van FC Emmen spelen. Thuis tegen FC Den Bosch neemt de spits afscheid van het Nederlandse voetbal om een paar jaar te cashen en te genieten in Vietnam. Begin januari stapt Hemmen op het vliegtuig om zich tijdens een toernooitje in de kijker te spelen.

Stiekem hoopt men in Emmen dat de aanvaller een hele slechte dag heeft tijdens het toernooi of simpelweg niet rondkomt met een club en dus onverrichter zaken terugkeert. "Hij is zeer bruikbaar gebleken en we hebben hem er graag bij", aldus FC Emmen-trainer Dick Lukkien. "Maar daar mogen we in eerste instantie dus niet van uitgaan."In principe is Hemmen de enige speler die na korte winterstop niet meer terugkeert in de JENS-vesting, maar de clubleiding houdt ergens ook rekening met nog een tussentijds vertrek. Niet dat er iets concreet is, maar er zitten de laatste tijd regelmatig scouts op de tribune voor Keziah Veendorp. De centrale verdediger, die deze zomer overkwam van FC Groningen, geldt als dé revelatie van het seizoen en clubs als Heracles Almelo, ADO Den Haag en SC Heerenveen volgen de verrichtingen van Veendorp nauwlettend.Lukkien kan zich de belangstelling wel voorstellen. "Datzelfde geldt misschien wel voor Glenn Bijl, die het zeer goed doet. Maar Keziah is gewoon een hele interessante speler, is jong en heeft natuurlijk ook een aardig verleden met zijn wedstrijden in de nationale jeugdelftallen en de belangstelling die er was van de Franse topclubs AS Monaco en Paris Saint-Germain. Maar er is bij mij niets bekend dat er iets op stapel staat en eerlijk gezegd hoop ik dat hij hier ook het seizoen gewoon afmaakt."Ook Veendorp zelf is niet met een andere club bezig. "Nee dat heb ik ook bewust gezegd tegen mijn familie en mijn zaakwaarnemer. Ik wil me focussen op mijn spel en niet bezig zijn met andere dingen. Ik weet ook helemaal niets van eventuele belangstelling van een andere club. Natuurlijk wil ik hogerop. Het liefst zo snel mogelijk. Wie weet kan dat met Emmen. Maar voorop staat dat ik ook gewoon een jaar lang wil voetballen, een heel seizoen dus. We zijn nu halverwege en ik wil deze lijn gewoon doortrekken. Eigenlijk vind ik dat ik weer beter moet presteren, want de laatste weken ging het toch wat minder."Mocht er een club concreet worden, dan zal er in ieder geval een vergoedingssom betaalt moeten worden aan Emmen. De verdediger en club kwamen eind september namelijk een meerjarig contract overeen.Het kan dus wel eens een spannende maand worden voor de huidige nummer 6 van de Jupiler League, die vanavond bij winst op FC Den Bosch zelfs kan stijgen naar plek 4. De winterse transferwindow sluit op 31 januari om 23.59 uur. Overigens hoopt Lukkien niet alleen dat zijn selectie intact blijft, de oefenmeester sluit zijn ogen ook niet voor een buitenkansje. "Een allround-middenvelder zou zeker welkom zijn. Maar ook als die zich niet aandient ben ik tevreden met de huidige groep. Het niveau stijgt nog steeds en dat moet uiteindelijk leiden tot iets moois."