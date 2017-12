Deel dit artikel:











Assen doet mee aan experiment tijdens gemeenteraadsverkiezingen Assen werd gevraagd door het ministerie van Binnenlandse Zaken om mee te doen (foto: Bart Maat/ANP)

ASSEN - De gemeente Assen gaat tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart meedoen aan een experiment.

Het experiment gaat over het centraal tellen van stemmen. Doel daarvan is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken.



Assen werd gevraagd door het ministerie van Binnenlandse Zaken om mee te doen. Uit de evaluaties van de verkiezingen die BZK de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt vaak dat gemeenten knelpunten tegenkomen met het handmatig tellen van de stembiljetten door de stembureaus.



Uitslag per partij

Gisteravond ging de raad in Assen overstag. "We gaan de uitslag in twee dagen op papier zetten. Op de avond van de verkiezingen gaan we per partij alle stemmen tellen, dus hebben we een uitslag. Alleen hoe dat verdeeld is over alle kandidaten, dat gaan we pas de volgende dag berekenen", legt burgemeester Marco Out uit.



"Het stemproces is een heel uitgebreid proces, met heel veel formulieren en alles wat erbij komt kijken. Landelijk was er tijdens de laatste verkiezingen toch een aantal situaties waarbij duidelijk werd dat de uitslag niet goed was of niet goed genoeg. We willen nu voor minder fouten zorgen", aldus Out.



Meer toezicht

Een positief bij-effect is dat de uitslagen er volgens Out sneller zijn, want er hoeft maar één stapel te worden geteld. "De volgende dag gaan we met andere, frisse mensen de uitslag echt berekenen. Het is weliswaar een dag extra werk, maar de sfeer is relaxter. Met deze andere manier van tellen lijkt het nawerk ook veel beter te gaan. Je hebt ook meer toezicht over hoe alles plaatsvindt."