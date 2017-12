Deel dit artikel:











Natuurgebied Diependal krijgt fotohut voor fanatieke vogelspotters In het Diependal kun je onder meer visarenden spotten (foto: pixabay.com)

ORANJE - In natuurgebied Diependal, vlak bij Oranje, komt een fotohut. De hut komt naast een bestaande vogelkijktoren in het gebied.

"Mensen kunnen hier op waterniveau heel mooie foto-opnames maken", vertelt Teddy Bezuijnen van Het Drentse Landschap. "Het is een opkomende hobby bij mensen om beelden te maken van vogels. Er zijn al meerdere fotohutten in het land en vandaar dat wij er nu ook een maken."



Volgens Bezuijnen zitten er bijzondere vogels in het Diependal, zoals de roodhalsfuut en de visarend. "De vogelkijkhut is en blijft vrij toegankelijk, maar de fotohut wordt straks met een codeslot afgesloten. Daarvoor moeten mensen reserveren. We vragen er een kleine vergoeding voor. Mensen kunnen er dan de hele dag opnames maken", zegt Bezuijnen.



De bouw van de fotohut is waarschijnlijk met een paar weken klaar. Vanaf komend voorjaar kunnen fanatieke vogelspotters de hut boeken en reserveren.