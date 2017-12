Burgemeester Marco Out vindt dat beveiliging gemeente Assen beter moet

ASSEN - Burgemeester Marco Out van Assen erkent dat de informatiebeveiliging bij de gemeente nog steeds rammelt. Hij vindt dat de beveiliging beter moet.

"We zijn er nog niet. Dat is duidelijk. We hebben een nieuw onderzoek gedaan: het is wel beter, maar nog niet goed genoeg. Heel veel dingen zijn terug te leiden op het gedrag van onze medewerkers. Er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van phishingmails: heel veel Nederlanders trappen erin en ook sommige van onze medewerkers en in mijn ogen nog te veel van onze medewerkers, doen dat. Ook het afsluiten van je beeldscherm als je je werkplek verlaat gaat niet goed genoeg", zegt Out.De eerste resultaten van het rapport van de Rekenkamercommissie zijn gisteravond in de raad gepresenteerd. Vandaag gaat het rapport naar het college van B en W.In 2016 kwam uit een uitgebreide test al aan het licht dat de informatiebeveiliging in het gemeentehuis van Assen zo lek was als een mandje. Ook toen kon een mystery guest simpelweg het gemeentehuis inkomen door met iemand mee te lopen, werden bewust verspreide usb-sticks met virussen zomaar gebruikt en trapten ambtenaren in phishingmails. Assen nam meteen noodmaatregelen en toenmalig wethouder Maurice Hoogeveen beloofde een verbeterplan.Insite Security uit Groningen deed afgelopen maanden in opdracht van de Asser Rekenkamercommissie vervolgonderzoek naar de informatiebeveiliging. Opnieuw zijn er volgens hen gaten in het systeem te vinden, op zowel het technische maar vooral ook het menselijke vlak. "Je moet eigenlijk wel pijn in de buik krijgen van dit soort resultaten", zegt een van de onderzoekers.Volgens Out zijn er veel meer gemeenten die rood zullen scoren. "Dat wil ik niet goed praten, want ik vind dat het beter moet. Maar het gedrag van mensen is hardnekkig en dat geldt ook voor onze medewerkers. Assen is zeker geen uitzondering. We blijven onze medewerkers er in trainen en op wijzen."In januari bespreekt de gemeenteraad het rapport over de tekortkomingen in de informatiebeveiliging.