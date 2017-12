Deel dit artikel:











Stadsboerderij in Rensenpark met sluiting bedreigd Lammetjes aaien in de boerderij in Emmen is er straks misschien niet meer bij (foto: pixabay.com)

EMMEN - Wie komend voorjaar jonge lammetjes of geitjes wil bewonderen in de stadsboerderij in het Rensenpark in Emmen, heeft grote kans dat hij voor een dichte deur komt te staan.

De kinderboerderij, die net een jaar open is, zit in financieel zwaar weer. Alleen forse financiële steun van de gemeente Emmen of andere partijen lijkt sluiting nog te kunnen voorkomen.



Hoge kosten

Volgens Sinie Fischer, directeur van zorggroep de Hooimijt en eigenaar van de stadsboerderij, is er ruim 50.000 euro in de kinderboerderij geïnvesteerd, maar is de bodem van de kas in zicht. Vooral dierenartskosten en personeelslasten zijn een grote kostenpost.



"We willen dolgraag openblijven. Dit jaar hebben we meer dan tienduizend bezoekers gehad. We voorzien dus heel duidelijk in een behoefte. Maar nog zo’n jaar is simpelweg niet te betalen", verzucht Fischer.



De gemeente, huurbaas van de boerderij, is om structurele financiële steun gevraagd, maar of die er komt is nog niet bekend. Fischer: "We moeten wel om hulp vragen. Ik weet niet hoe ik het anders moet oplossen."



Bedrijfsrisico

Fischer bestrijdt dat de financiële nood bij het bedrijfsrisico hoort. De kinderboerderij is niet bedoeld om geld mee te verdienen. "Dat gaat nooit lukken. Iedereen kan gratis komen kijken en genieten van de varkens, pony’s, konijnen en ezels en mag een vrijwillige bijdrage leveren. Op een goede dag halen we daarmee een paar tientjes binnen. Dat schiet bepaald niet op."



Zelf de broekriem aanhalen kan ook niet volgens haar. Er moet dagelijks voer komen, de huur moet betaald worden en personeel heeft ook recht op salaris. Alleen de komst van een tiental vrijwilligers zou enig soelaas bieden.



"Dan hoeven we minder betaalde krachten in te zetten. Dat we die vrijwilligers niet kunnen vinden, is toch wel een tegenvaller. Misschien komt het omdat we van hen vragen minimaal een dagdeel per week beschikbaar te zijn. Dat is voor veel mensen teveel. Een paar uur gaat nog wel, maar meer is simpelweg een hoge drempel."



Mocht de kinderboerderij de deuren sluiten, dan hoeft niemand zich zorgen te maken over het lot van de dieren. Die krijgen een goed verzorgd onderdak in een van de zorgboerderijen van de Hooimijt.