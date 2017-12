Deel dit artikel:











Erwin Java (Assen, 1956) studeerde taal en letterkunde in Groningen maar maakte die studie niet af. Op het conservatorium ging het beter. In 1991 behaalde hij het diploma docent Lichte Muziek, met als hoofdvak Elektrische Gitaar. Maar ondertussen speelde hij al jaren gitaar in bands als White Honey en The Wild Romance, de band van Herman Brood. In 1986 verving hij Eelco Gelling als gitarist bij Cuby and the Blizzards. 25 jaar speelde hij aan de zijde van Harry Muskee tot de laatste in 2011 overleed. In 1996 was hij mede-oprichter van het Noorder Muziek Instituut waar hij, tot op de dag van vandaag, gitaarlessen geeft. In 2012 richtte hij de band King of the World op en maakte met die band vier albums. Deze maand verscheen zijn soloalbum, Keepin’ it real. En daarvoor koos hij een selectie van favoriete bluesnummers. De zangpartijen werden verzorgd door Tineke Schoemaker, zangeres van Barrelhouse, en Ralph de Jongh. En er staan twee instrumentale stukken op.





Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 december 2017 Als gast in Harry’s Blues vertelt hij over de totstandkoming van dit soloalbum.