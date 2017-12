Henk Wijngaard heeft geen heimwee naar de Brennerpas

EMMEN - Hij scheurt nooit meer door de Brennerpas en hij mist het ook niet. "Het vrije leven van de vrachtwagenchauffeur is lang zo vrij niet meer als vroeger", zegt Henk Wijngaard. Maar hij weet nog goed hoe sneeuw en ijs de truckers parten kunnen spelen, daar middenin de Alpen.

Vandaag is het 49 jaar geleden dat het langste deel van de snelweg door de Brennerpas, tussen Italië en Oostenrijk, werd geopend. Daarom was Henk Wijngaard vanmorgen speciale gast in de historische rubriek Vandaag de Dag in Drenthe Nu. Hij heeft aan de pas één van zijn bekendste liedjes te danken.'Met de vlam in de pijp' was een uitdrukking die zijn bijrijder van vroeger vaak gebruikte. "Zo tegen 6 uur 's avonds riep hij dat: ik wil naar huis, kom op Henkie, met de vlam in de pijp!" Sommige chauffeurs dachten dat het een fabeltje was, maar het verschijnsel bestaat echt. "Ergens tussen Meppel en Zwolle heb ik mijn vrouw er een keer op gewezen dat er echt een vlammetje uit de uitlaat van een vrachtwagen kwam. Een gevolg van onvolledige verbranding van gassen."Door de Brennerpas heeft hij een paar jaar gereden. De snelweg was en is van groot belang voor het transport naar Italië. "Maar de aanleg ervan was wel een tragisch verhaal. De Europabrug is zo'n 180 meter hoog en er zijn 22 arbeiders om het leven gekomen, doordat ze ervan af zijn gevallen.""Als het sneeuwde op de Brenner Autobahn begon je te slippen en dan kon je niet verder. De Oostenrijkers hadden een Unimog-wagentje met een blok beton erop klaar staan. Je betaalde die man zes tientjes en dan trok hij je naar boven toe, die hele pas door. Ze hadden de zaken in de winter goed voor elkaar", zegt Wijngaard.Heimwee naar de Brennerpas heeft Henk Wijngaard zeker niet. "Later in de zomer ben ik er nog wel met de kinderen langs geweest. Stond je met 32 graden urenlang in de file..." Bovendien is het werk van vrachtwagenchauffeur heel erg veranderd."Tegenwoordig heeft elke chauffeur een track-and-trace-systeem in de cabine. Als dan honger hebt, en Henk heeft altijd honger, en je staat bij de McDonald's, dan weet de baas dat direct. Wil je nu nog wat privacy, dan moet je met je vrachtwagen in een tunnel gaan staan. Nee, het avontuur is er wel een beetje af."