Stelling: Thuis let ik niet op tafelmanieren

ASSEN - Smakken, slurpen of met open mond kauwen.

Het zijn enkele ergernissen die naar voren komen in de enquête over tafelmanieren van RTV Drenthe Met de kerstdagen zitten veel families en vriendenkringen weer met elkaar aan tafel voor een gezellig kerstdiner. Maar let je in huiselijke kring nog een beetje op je tafelmanieren, of werk je al het eten zonder enige gêne naar binnen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren vroegen we u of uw huis wel een beetje rommelig mag zijn. Een meerderheid van 59 procent was het met die stelling eens. Er stemden 2.512 mensen.