Schaapskooi profiteert van opknapbeurt Bargerveen De schapen profiteren mee van de opknapbeurt (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe) De nieuwe schaapskooi (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe) De schaapskooi leent zich uitstekend voor activiteiten (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe) Ook is er een kerststalletje ingericht (foto: Tiffany Frasa / RTV Drenthe)

BARGERVEEN - De herder leidt de schapen de kooi in, en daarmee is de schaapskooi voor geopend verklaard. "Het is een kooi in het mooiste veengebied dat ik ooit heb gezien", glundert herder Luuc Bos. "En ik heb aardig wat veengebieden gezien."

Geschreven door Tiffany Frasa

In Nederland is geen kooi waar zó veel gegraasd kan worden als in de schaapskooi van Bargerveen. Er is plaats voor duizend schapen en ruim honderd koeien. "Een heel grote kudde", zegt Bos. "Je zult verbaasd zijn als je het ziet."



De oude kooi moest worden afgebroken, omdat er door de werkzaamheden in het Bargerveen wateroverlast zou ontstaan voor de schaapjes. De nieuwe kooi staat op een betere plek dan de oude. "De kooi is op een centrale plek in het gebied gebouwd. Iedere dag kunnen we met een kudde een andere kant op", legt Bos uit.



Poepen in huis

Het veen op de plek van de schaapskooi moet voedingsarm blijven, daarom mogen de schapen alleen binnen in de tal poepen. De mest komt, doordat de schapen in de nieuwe stal terecht kunnen, niet op de veenbodem. Dit heet het potstalprincipe.



"We zijn de oude kooi gewend", zegt Bos. "Daarin moest veel handwerk gebeuren en dit is zo ingericht dat er heel veel machinaal kan gebeuren en je een goed overzicht hebt over de dieren." In de vorige kooi stonden de koeien en schapen gewoon buiten.



Laatste stukjes hoogveen

Het laatste stukje hoogveengebied van Nederland loopt langzaam leeg. Daarom komen er waterbuffers. Zo wordt tegendruk gegeven aan het wegsijpelend grondwater.



Er is vanuit Europa geld naar het opknappen van het Bargerveen gegaan. Zo'n 2 miljoen euro. "Europa heeft Bargerveen aangemerkt als een van de laatste stukjes hoogveen van Europa en daarom hebben we financiering van hogerop kunnen krijgen", legt Kim de Vries van de provincie Drenthe uit. Het hele project kostte zo'n 4.5 miljoen euro.



Voor de provincie is dit een geweldige investering, stelt gedeputeerde Henk Jumelet. "Het is belangrijk voor het onderhoud van Bargerveen. Daarmee is het ook belangrijk voor Drenthe zelf." Jumelet woont zelf in de omgeving van de kooi. Fietsers roepen hem regelmatig toe: "Het schiet mooi op hè?"



Nog niet klaar

Een deel van de kooi, de schaapstal en runderstal, wordt nu al opgeleverd. Er is haast geboden bij de bouw; schapen en runderen moeten onderdak hebben. De rest van de opstallen, de mestopslag en het informatiecentrum zijn nog in aanbouw en moeten in het voorjaar klaar zijn.



Bos gaat zelf ook bij de kooi wonen. "Het staat op de planning om in april of mei te verhuizen", zegt hij. "In de lammertijd is dat heel gunstig. Je loopt dan in tien minuten door de stal en dan heb je alles gezien. Nu ben ik vanuit mijn woning in Emmen een uur kwijt om op en neer te gaan."