Meer inbraken gepleegd in Drenthe

ASSEN - Het aantal inbraken in onze provincie is afgelopen jaar toegenomen.

Bij de verzekeraars kwamen vorig jaar 10,3 procent meer meldingen binnen van inbraken, dan een jaar eerder. Het gaat in Drenthe om zeven 'inbraakclaims' per duizend inwoners."We vermoeden dat het te maken heeft met de aantrekkende economie. Mensen kopen weer meer spullen en duurdere spullen. Inbrekers weten dat ook en dat maakt inbreken lucratiever", zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars.Landelijk was er ook een stijging te zien, van bijna vijf procent. Drenthe scoort overigens nog wel onder het landelijk gemiddelde, dat op 8,2 meldingen per duizend inwoners ligt.Vooral in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw worden veel inbraken gepleegd, melden de verzekeraars. "Zorg voor goed hang- en sluitwerk. Laat een bewoonbare indruk achter, als je bij familie of ergens bent. Maar er wordt niet alleen tussen Kerst en Oud en Nieuw ingebroken, maar ook tussen Oud en Nieuw en Kerst, oftewel het hele jaar. Zorg ervoor dat ze niet binnen kunnen komen!", waarschuwt Buis.De cijfers komen naar voren uit de Risicomonitor Woninginbraken 2017 van het Verbond van Verzekeraars en zijn gebaseerd op de inbraakclaims die bij verzekeraars zijn ingediend.