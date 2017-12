Deel dit artikel:











Man uit Assen rijdt politieagent aan bij vluchtpoging De politie heeft meerdere mensen opgepakt in de Rolderstraat (foto: Denisse Barrios)

ASSEN - Een 23-jarige man uit Assen heeft gisteravond in zijn woonplaats een agent aangereden, toen hij onder een aanhouding probeerde uit te komen.

De politie wilde hem in de Rolderstraat oppakken, omdat hij met zijn mobieltje bezig was tijdens het rijden.



"De Assenaar werkte op geen enkele wijze mee en reed met zijn auto tegen een collega aan. De collega ging hierdoor aan de kant en de Assenaar ging er met hoge snelheid vandoor. Hierbij sleepte hij een fiets van de politie mee onder zijn auto", aldus de politie.



De man is uiteindelijk klemgereden en kon volgens de politie met 'gepast geweld' uit zijn auto worden getrokken. Hij zit nu in de cel. Volgens de politie gaat het goed met de aangereden agent.



Meer aanhoudingen

De aanhouding maakte onderdeel uit van een grotere controle door de politie in Assen. Agenten hielden daarbij ook een jongen van 17 aan, voor handel in en bezit van drugs. De verdachte probeerde te vluchten, maar dat lukte niet. Zijn handlanger wist volgens de politie wel te ontkomen. Ook is nog iemand opgepakt die illegaal in ons land verblijft.



Boetes

De politie deelde ook nog eens bijna vijftig boetes uit. De meeste mensen kregen een bon voor fietsen zonder licht of voor het fout parkeren van hun auto.