Ongewenste vreemdeling blijft Nederland binnenkomen; cel Een 32-jarige man uit DR Congo is veroordeeld tot zes maanden cel (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 32-jarige man uit DR Congo is veroordeeld tot zes maanden cel, omdat de man als ongewenst vreemdeling telkens een voet op Nederlandse bodem zet. Hij gebruikt het reisdocument van een ander.

De man legitimeerde zich in juni in Tynaarlo met een reisdocument van een ander. In maart gebeurde dit ook al eens in Oude Pekela. Het bleek dat de man al negen keer naar België was uitgezet. Telkens keert hij terug naar Nederland. "Kwalijk", zei de rechter in Assen.



De officier van justitie eiste twee weken geleden 15 maanden cel. Dit vond de rechter te hoog ingezet.