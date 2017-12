Emmenaar start crowdfundingsactie voor Haïti: 'Ik wil iets terug doen voor mijn geboorteland'

EMMEN - Yanick Vedder uit Emmen is een crowdfundingsactie begonnen voor zijn vaderland Haïti.

Vedder is zelf geboren op het eiland in de Caribische Zee en is 22 jaar geleden geadopteerd door een gezin uit Emmen. Vorig jaar werd hij mede door het RTL4 programmaherenigd met zijn biologische familie op Haïti."Dat was heel emotioneel", vertelt Vedder. "Het voelde een beetje als thuiskomen, dat klinkt scheef, omdat ik daar niet opgegroeid ben. Maar ik voelde een bepaalde connectie met het land.""Nu wil ik graag iets terugdoen voor mijn geboorteland", vervolgt de Emmenaar. "Haïti is één van de armste landen van de wereld. Ook door de natuurrampen die hebben plaatsgevonden en de corruptie in de politiek. Het is echt wel een reality-check als je daar op straat loopt. Dan besef je hoe goed je het hebt in Nederland."De 25-jarige student journalistiek wil graag geld inzamelen, voor onder andere zijn zieke zus. "Zij heeft epilepsie en is niet goed mobiel. Ik wil geld inzamelen zodat haar medicatie betaald kan worden."Ook moet er volgens hem geld ingezameld worden voor onderwijs. "Ik heb zelf door mijn adoptie wel de kans gekregen om te studeren en daardoor een mooie toekomst op te bouwen. Voor veel mensen in Haïti is dit niet het geval", vertelt Vedder. "In sommige regio's staan niet eens scholen."De Emmenaar wil in totaal 10.000 euro inzamelen. 4.000 euro daarvan voor de scholen en hetzelfde bedrag voor zijn zus. De rest van het geld wil Vedder gebruiken om de kosten voor zijn tweede reis naar Haïti te dekken. Via https://www.doneeractie.nl/help-yanick-met-zijn-plannen-in-het-buitenland/-15680 kunnen er donaties gedaan worden.