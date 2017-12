Cees Bijl: Ik heb er vertrouwen in dat we het geld voor Airport Eelde rond krijgen

ASSEN - De Provincie Drenthe heeft er vertrouwen in dat de 46 miljoen euro aan investeringsgeld voor Groningen Airport Eelde rond komt de komende tien jaar.

Dat zei gedeputeerde Cees Bijl na de aandeelhoudersvergadering vanochtend. Daarbij waren de aandeelhouders aanwezig. Dat zijn de Provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.Woensdagavond werd bekend dat de gemeente Groningen niet kan voldoen aan de eerder toegezegde 11,9 miljoen euro. Zij investeren de helft van dat bedrag, namelijk 6 miljoen euro.Toch is Bijl positief gestemd over de investeringstoekomst van de luchthaven. "Er ligt voldoende basis om het investeringsscenario uit te rollen, die conclusie heeft het bedrijf Groningen Airport Eelde ook getrokken. Met de besluiten die er nu liggen zitten we al ruim boven de 40 miljoen euro. Dan houden we niet eens rekening met wat het bedrijfsleven gaat doen."Bijl is duidelijk over het 'gat' van 6 miljoen van de gemeente Groningen: "De andere aandeelhouders gaan het geld niet bijpassen. Mocht het besluit van de gemeente Groningen om maar de helft van het eerder toegezegde bedrag te investeren leiden tot problemen, zullen we het nieuwe gemeentebestuur daar op aanspreken. Wij houden ze wel aan de afspraak."Gedeputeerde Bijl denkt dat het zover niet gaat komen. "Wij willen de toegangspoort van het Noorden zijn en blijven. Er zijn nieuwe verbindingen bijgekomen naar München en Brussel naast Kopenhagen en Londen. Er zijn allerlei nieuwe initiatieven op en rond de luchthaven ontstaan, zoals de drone-hub en het zonnepark. Ook is er een reizigersrecord met een stijging van 15 procent over de afgelopen vijf jaar. Kortom, alle signalen staan de goede kant op."