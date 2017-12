Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: had ik maar beter naar Henny Weering geluisterd Johan Derksen had beter naar Henny Weering moeten luisteren (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over Henny Weering en het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi.

Zaterdag begint de 41ste editie van het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. Henny Weering, een van de oprichters, is oud ploeggenoot van Derksen bij Cambuur Leeuwarden. Terwijl de meeste speler zaten 'te hoeren en te snoeren', was Weering serieus met zijn vak bezig. Achteraf had 'de snor' beter naar Weering moeten luisteren, want: "dan was het als voetballer beter met me afgelopen."



De Warming-Up is iedere vrijdag om 17.16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.