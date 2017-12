Theun Wijbenga stopt definitief als wethouder Tynaarlo

VRIES - CDA-wethouder Theun Wijbenga legt per 1 januari definitief zijn functie als wethouder van de gemeente Tynaarlo neer.

Wijbenga liet eerder weten last te hebben van hartproblemen. In februari besloot hij om voor langere tijd rust te nemen. Hij werd sindsdien vervangen door partijgenoot Henk Lammers.Wijbenga was sinds 2014 wethouder in de gemeente Tynaarlo. Zijn portefeuille bestond uit de beleidsvelden verkeer en vervoer; milieu en duurzaamheid; afval, riolering en waterhuishouding; natuur, landschap en landbouw en kleine dorpen.De wethouder vertelt dat hij mensen en partijen graag samenbracht achter een gemeenschappelijk doel."Een mooi voorbeeld hiervan is het project Tusschenwater bij Zuidlaren. Hiervan heb ik de afronding mogen voorbereiden. Een fraaie natuurontwikkeling, rekening houdend met de omliggende landbouw. Hierbij waren veel organisaties betrokken en uiteindelijk stonden alle partijen achter de ontwikkeling. Ik ben erg blij dat mijn vervanger, Henk Lammers, de wethoudersfunctie in dezelfde geest voortzet", zegt Wijbenga.