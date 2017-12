Hoteldieven in Coevorden krijgen werk- en celstraffen

COEVORDEN/HOOGEVEEN - Een 38-jarige man uit Coevorden en een 20-jarige man uit Hoogeveen zijn veroordeeld tot cel- en werkstraffen vanwege een inbraak bij Hotel Thalens aan de Sallandsestraat in Coevorden.

De Coevordenaar kreeg een taakstraf van 60 uur en 90 voorwaardelijke dagen cel. De man uit Hoogeveen moet 80 uur werken en kreeg verder een gevangenisstraf van 60 dagen voorwaardelijk.Het duo ging het hotel 23 oktober binnen via een raam. Binnen gingen ze aan de haal met de dagopbrengst, een kluisje en frisdrank. Het camerabewakingssysteem legde het ongewenste bezoek van het duo vast. Een beveiligingsbedrijf met waakhond snapte de twee op heterdaad in een toiletruimte, waar ze zich met de gestolen spullen verstopt hadden.De Coevordenaar werd bij de aanhouding tot twee keer toe gebeten door de hond. De man vertelde op de zitting dat hij twee keer het UMCG in Groningen heeft bezocht voor behandeling. De 38-jarige man vertelde dat hij geld nodig had vanwege de verjaardag van zijn zoontje. Hij ging daarom op de uitnodiging van de man uit Hoogeveen in om het hotel te beroven.Het hotel leed door de inbraak in totaal 3.000 euro schade, maar dat is grotendeels vergoed door de verzekering. De horecagelegenheid wenste wel het eigen risico en de alarmopvolging vergoed te zien: goed voor een bedrag van 785 euro. Dat werd door rechter toegewezen.