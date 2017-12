Deel dit artikel:











Nieuwe tv-serie over Kamp Westerbork: 'Dit laat zien hoe bizar het leven in het kamp was' Een still uit de Westerborkfilm (foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

HOOGHALEN - Er komt een televisieserie over het cabaret in voormalig kamp Westerbork. Het Nederlands Filmfonds trekt daarvoor 465.000 euro voor uit.

Geschreven door Janet Oortwijn

De serie, van vier afleveringen, wordt in 2019 uitgezonden door KRO-NCRV. Regisseur van de serie over kamp Westerbork is Theu Boermans, onder meer bekend van Soldaat van Oranje. Welke acteurs meespelen, wordt later bekendgemaakt.



Wekelijks revue

De wekelijkse revueavonden in kamp Westerbork zijn de aanleiding voor de serie. Een groep Joodse gevangen verzorgde een wekelijks revue om het moreel in het kamp hoog te houden. In de zaal bevonden zich zowel Nazi-officieren als Joodse gevangen. De artiesten kregen in ruil hiervoor de illusie vrijgesteld te zijn van transport.



De serie komt tot stand in nauwe samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het Herinneringscentrum heeft onder andere gecontroleerd of het script historisch gezien klopt.



'Het leven was vol contrasten en valse hoop'

"Het is goed dat dit aspect van het kampleven op deze manier aandacht krijgt", zegt Dirk Mulder, directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. "Het laat zien hoe bizar het leven in het kamp was, de deportaties en de galgenhumor. Het leven was vol contrasten en valse hoop."



"Daarnaast was het niveau van het cabaret in Westerbork erg hoog", vervolgt Mulder. "De Duitse artiesten die eraan meededen behoorden op dat moment tot de wereldtop."



Herinneringscentrum Kamp Westerbork wil naar aanleiding van de serie een boek uitbrengen en een tentoonstelling organiseren.