Zorgen over drones boven vliegveld Eelde

De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde is bezorgd over het drone-plan bij het vliegveld. (foto:RTV Drenthe/Fred van Os)

EELDE - De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) maakt zich ernstig zorgen over de plannen om op Groningen Airport Eelde te gaan vliegen met drones.