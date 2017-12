Penningmeester Hoogeveense school vrijgesproken: Boekhouding te rommelig

HOOGEVEEN - Een 41-jarige vrouw uit Hoogeveen is vandaag door de rechtbank in Assen vrijgesproken van diefstal van bijna 7.600 euro. Dat bedrag zou zij hebben gestolen van christelijke basisschool De Morgenster in Hoogeveen.

De rechter sprak haar vrij omdat vanwege de rommelige boekhouding en het beheer van de betaalpas door meerdere personen onmogelijk viel op te maken of de vrouw schuldig was.De vrouw nam de rol van penningmeester op zich tussen de zomer van 2015 en 2016. Na afloop van het schooljaar werd ontdekt dat er ruim 7.600 euro was gestolen. Talloze bedragen waren gepind met de pinpas van de ouderraad en ook de opbrengst van een ‘kerststerrenactie’, zo’n 850 euro was zoek.De beschuldigende vinger wees in de richting van de vrouw, die pertinent ontkende. De rechtbank ging mee in haar verhaal. Meerdere personen beschikten over de betaalpas. De boekhouding was onduidelijk en onvolledig. Lang niet alles werd geregistreerd en het ontbrak aan toezicht vanuit de school zelf."De verdachte heeft deze punten aangegeven bij de schoolleiding, maar dat is genegeerd." Het geld voor de kerststerrenactie heeft de vrouw niet kunnen afstorten. Daarom deed ze de opbrengst in de kluis van de school. Opnieuw hadden meerdere mensen toegang tot de kluis.De rechtbank concludeerde dat niet met zekerheid te zeggen viel of de vrouw de misstappen had begaan of niet.