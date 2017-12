Deel dit artikel:











Slachtoffer ongeluk op N34 is man (41) uit Borger [update] Twee auto's botsten frontaal op elkaar (foto: Persbureau Meter) De N34 is afgesloten (foto: Van Oost Media) De N34 is afgesloten (foto: Van Oost Media)

ODOORN - Bij een ongeluk op de N34 tussen Odoorn en Emmen is een 41-jarige man uit Borger om het leven gekomen.

Twee auto's botsten frontaal op elkaar. De bestuurder van de andere auto was een 54-jarige man uit Emmen. Hij is samen met twee inzittenden voor controle naar het ziekenhuis gebracht.



Het verkeer werd langs het ongeluk geleid. Daarna is de weg enige tijd afgesloten geweest vanwege bergwerkzaamheden. Rond 17.30 uur was de weg weer vrij.