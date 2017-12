Deel dit artikel:











Dominees bereiden zich voor op kerstpreek De kerstpreek vergt enige voorbereiding (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het is een jaarlijkse traditie: de kerstpreek op kerstavond en eerste kerstdag. Door heel Drenthe worden preken gegeven, en dominees zijn daar vaak al weken van te voren mee bezig.

Het tuinhuisje van Peter van de Peppel uit Assen is omgebouwd tot inloopboekenkast, met gedichtenbundels en literatuur. Achterin staat een groot bureau waar hij aan schrijft. "Ik schrijf vaak heel lang aan een preek", zegt Van de Peppel. "Soms schiet me ineens wat te binnen en schrijf ik het op. Vanochtend heb ik nog twee alinea's verwisseld."



Verbinding

De preek van Van de Peppel gaat over het onderwerp "verbinding". Dat uit hij in muziek, gedichten en dus ook in een preek. "Er schoot mij een liedje van Claudia de Breij binnen over verbinding: Mag Ik Dan Bij Jou. Dat liedje gaat ook eigenlijk over verbinding tussen mensen", vertelt Van de Peppel. "Het is natuurlijk een mooi, zoet liedje, maar het gaat mij om een bredere sfeer dan alleen tussen mensen en veiligheid zoeken, omdat die juist zo vaak weg is en ontbreekt."



Behalve Peter van de Peppel is ook predikant Jan Bos uit Rolde druk bezig met de voorbereidingen. "Meestal ga ik gewoon uit de bijbel goed lezen. Ik zet allemaal dingen op papier, daar maak ik een schemaatje van. Dat wil ik vertellen. Dan steek ik de kaars aan. En een wierookstaafje. en dan schrijf ik 'm in één keer weg."



Zwanger van God

Voor zijn kersttoespraak van dit jaar deed Bos inspiratie op in de trein: "Ik zat een keer in de trein van Zwolle naar Assen. En toen zag ik zo'n informatiescherm, met alle routes en tijden. Opeens kwam zo'n zwangere vrouw in beeld. Er stond ook nog een mooie tekst bij: maak plaats voor mensen met een beperking en niet alle beperkingen zijn altijd zichtbaar, stond er. Ik moest meteen aan Maria denken. Van inderdaad: niet alle zwangerschappen zijn zichtbaar. Heel veel mensen weten niet hoe goed ze van binnen zijn. Dat begon toen meteen beetje bij mij te stromen. Daar moet ik iets mee doen. Daar heb ik eigenlijk mijn hele kerstpreek aan opgehangen."



Jan Bos preekt vanavond om 22.00 uur in de Rolderkerk in Rolde tijdens de de Kerstnachtdienst. Peter van de Peppel preekt op eerste Kerstdag in De Bron in Assen, om 10.00 uur.