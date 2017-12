Deel dit artikel:











Jonge inbreker mept agent met koevoet: jeugddetentie en taakstraf De 17-jarige sloeg de agent met een koevoet op zijn hoofd (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Veel had het niet gescheeld of hij had er niet meer gestaan: een Asser politieagent kreeg in de nacht van 24 op 25 augustus een ferme tik van een koevoet vlak bij zijn rechterslaap.





Hersenschudding en gelijmd bot

Een bewoonster aan de Molenstraat hoorde op de bewuste avond gerommel bij de deur van de buren. Ze belde daarom 112. De verdachte koos het hazenpad nadat de gealarmeerde politie hem zag. Tijdens de achtervolging haalde de jongen met zijn koevoet uit naar een van de agenten. De agent hield aan die klap een hersenschudding aan over. Ook moest het bot bij het rechteroog worden gelijmd.



Volgens de rechtbank viel de inbraak niet te bewijzen. Er waren voetsporen en signalementen, maar alles bij elkaar is het te mager voor een veroordeling. De poging tot doodslag werd hem echter wel zwaar aangerekend. "De agent liep een diepe wond op onder het oog. Dit had fatale gevolgen kunnen hebben." De rechtbank eiste daarom een langere werkstraf dan was geëist door de officier van justitie. Die vroeg om 90 uur.



